V mosteckém muzeu od 9. dubna znovu promluví zapomenutá sbírka

Mostecké muzeum poprvé představí téměř zapomenutou sbírku Misijního muzea v Bohosudově, její osudy a osudy předmětů a lidí s ní spojených. Vernisáž výstavy se koná 9. dubna.
Sbírka, která před sto lety tvořila Misijní muzeum v Bohosudově, byla na dlouho umlčena. Dnes se vrací jako tiché svědectví setkávání kultur a příběhů předmětů, lidí a putování. „Výstava veřejnosti poprvé přestavuje soubor předmětů, které ve 30. letech 20. století tvořily základ muzea založeného Kněžským misijním spolkem litoměřické diecéze. Artefakty z různých koutů světa coby doklady misijní činnosti dnes nevystupují jako exotické kuriozity, ale jako nositelé konkrétních příběhů lidí, cest a setkávání kultur,“ říká Jitka Klímová z oddělení propagace Oblastního muzea a galerie v Mostě.
Projekt sleduje osudy sbírky i její proměnlivou interpretaci v čase a evropském kontextu. Zároveň připomíná osudy severočeských jezuitských misionářů a jezuitskou kolej tohoto významného poutního místa. Putovní výstavní projekt po muzeích Ústeckého kraje připravilo Oblastní muzeum a galerie v Mostě ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým a Římskokatolickou farností Bohosudov.