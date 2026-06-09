V mosteckém muzeu se 10. června dozvíte vše o Ignáci Arnožovi

Ve středu 10. června se můžete v mosteckém muzeu seznámit s osudem podmokelského rodáka Ignáce Arnože. Česko-německý kněz se před téměř sto lety stal biskupem v Bulawayu v dnešním Zimbabwe a do misijního muzea v Bohosudově věnoval artefakty, které můžete vidět na výstavě MISE.
Vyprávět bude Marie Imbrová, afrikanistka, bývalá diplomatka a sběratelka afrického umění, která je zakládající členkou a předsedkyní Klubu přátel Tengenenge v České republice. Spolupracuje také s Českou televizí a Českým rozhlasem a je konzultantkou v oblasti politiky, vzdělávání a kultury států subsaharské Afriky.