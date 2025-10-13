V mosteckém Rokáči se 17. října rozezní minifestival Most for Music

v mosteckém Rokáči Vinohrady se v pátek 17. října rozezní tóny již 17. ročníku minifestivalu Most for Music. Těšit se můžete na energické vystoupení kapely Modrej Kohout, speciálního hosta Andy Žížu Benčič a skvělou show kapely Pan Demos. A to není vše. Večer zakončí Vítek Fiala s kapelou Ponte band.
MODREJ KOHOUT je kapela, ve kterou založil zpěvák Vláďa Šafránek. I po jeho odchodu do rockového nebe kapela hraje dál se zpěvákem Luďkem Folkmanem.
VÍTEK FIALA je původním baskytaristou kapely Harlej. V současné době působí ve formaci Lokomotiva a zároveň spolupracuje s Romanem Vojtkem na projektu „Devadesátky“.
Rocková tlupa PAN DEMOS přichází s exkluzivním materiálem, jež vznikl ve spolupráci s agenturou N.S.E.F, černošickým hudebním klubem Kino a nahrávacím studiem Sunburst records. Témata skladeb vycházejí z osobních životních zkušeností a zážitků. Nevydařená hořkosladká lovestory, příběhy ze zdravotnických zažízení, nebo nadlehčený pohled na nestabilní geopolitickou situaci formou bajky.
Začátek koncertu je mezi 20. a 21. hodinou, vstupné po předchozí rezervaci 200 Kč, na místě bez rezervace 300 Kč. Rezervace vstupenek zde: https://1url.cz/lr0V6