V mosteckém Centralu se 25. a 26. března projdete s 3D brýlemi zaniklým Mostem

Mostecký Central přichází s jedinečnou akcí, která spojí moderní současnost s fascinující historií starého města Mostu. Prostřednictvím unikátního 3D digitálního modelu zažijí návštěvníci neopakovatelný pohled do dnes již neexistujícího města. Díky precizní iluzi si prohlédnou nejen jak královský Most vypadal, ale vybaví si třeba i dávné vzpomínky. Součástí akce je výstava dobových fotografií a přednášky. Celý program je zdarma.
Kdo dosud neměl možnost vyzkoušet si nejnovější virtuální realitu starého Mostu, kterou vytváří studio Most creative space, rozhodně by si tuto příležitost neměl nechat ujít. „Stačí si nasadit speciální brýle a projít se ulicemi historického centra Mostu přímo u nás v Centralu. Virtuální prohlídka bude k dispozici ve dnech 25 a 26. března vždy od 14 do 18 hodin v přízemí Centralu na náměstíčku,“ zve Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace společnosti EPG Group, která vlastní OC Central Most.
Stejně zajímavá je i výstava unikátních dobových fotografií v Lobby parkingu Centralu. „Výstava v Centralu nabízí exkluzivní výběr snímků zaniklého Starého Mostu z let 1890–1960. Je to jedinečná příležitost připomenout si krásu původní architektury a každodenní tep města, které muselo v letech 1967–1982 ustoupit těžbě uhlí, ale v našich vzpomínkách žije dál,“ přibližuje Martin Malý a dodává: „Všechny použité historické fotografie byly digitalizovány v rámci projektu Panoráma starého Mostecka, který realizuje Oblastní muzeum a galerie v Mostě.“
Součástí akce je také přednáška na téma Panorama starého Mostecka historika Jana Setváka z projektu Panoráma starého Mostecka. Návštěvníky zasvětí 25. března od 17 hodin v C-Zóně Centralu do tajů dobové fotografie. Těšit se můžete také na poutavé promítání snímků, které zachycují město v jeho nejlepších letech. „Výstava a doprovodný program mohly vzniknout díky profesionální spolupráci a nasazení Oblastního muzea a galerie v Mostě, které poskytlo unikátní historické fotografie a odborný dohled nad projektem. www.muzeummost.cz. Za spolupráci děkujeme také studiu Most creative space, které díky unikátnímu projektu virtuální reality vrací starý Most zpět k životu. Tento projekt je realizován díky podpoře města Mostu,“ dodává Martin Malý. (nov)