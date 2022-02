V MUSIC ARÉNĚ NOVÝ OBZOR Most uslyšíte 25. února od 21 do 06 hodin co jste dlouho neslyšeli a na velkoplošných projekcích a TV uvidíte to, co jste možná ještě ani neviděli! Oldies videodisko DJ Ivoše bude plné těch největších hitů 70´, 80´a 90´ let.

Vstupné 70 Kč