V neděli 2. dubna vypuknou v Litvínově oslavy Velikonoc a festival pro gurmány

V neděli 2. dubna od 10.00 do 17.00 hodin přijďte do litvínovského zámku Valdštejnů na VELIKONOČNÍ FLER JARMÁREČEK a dílničky. Zruční a nápadití prodejci se na vás těší. Na náměstí Míru se ve stejný čas uskuteční FOOD FESTIVAL a FARMÁŘSKÝ TRH. Od úterý 4. dubna do soboty 8. dubna proběhne VELIKONOČNÍ JARMARK. V pátek 7. dubna se mohou děti těšit na FARMIČKU SE ZVÍŘÁTKY a to vše opět na litvínovském náměstí Míru.