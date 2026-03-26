V neděli 29. března bude cestování po Ústeckém kraji zadarmo

Už tuto neděli 29. března mohou cestovat po Ústeckém kraji veřejnou dopravou zdarma s jednodenní síťovou jízdenkou Dopravy Ústeckého kraje.
Jízdenka platí po celý den ve vlacích, autobusech, městské dopravě i na lodních linkách DÚK a umožňuje neomezené cestování po celém kraji.
Získání jízdenky je jednoduché. Stačí si otevřít mobilní aplikaci DÚKapka a přejít do záložky „Jízdenky“. Aplikace následně automaticky přiřadí jednodenní jízdenku zdarma.
Akce je součástí oslav pěti let od spuštění mobilní aplikace DÚKapka, která se za tu dobu stala běžnou součástí cestování v regionu. Uživatelé v ní zakoupili téměř pět milionů jízdenek a aplikace dnes nabízí řadu funkcí od vyhledávání spojení po aktuální informace o provozu.