V neděli na dostihy. Pojede se Cena jezdectví a Cena primátora

Cena jezdectví společnosti Tipsport je tradičním dostihem první kategorie pro tříleté a starší koně o 150 tisíc korun na distanci 1400 metrů. I letos nabídne velmi kvalitní podívanou.

Cena primátora města Mostu bude ještě o 200 metrů delší a má dotaci 90 tisíc korun.

V rámci dostihového odpoledne se uskuteční dalších šest dostihů a také závody poníků. Pro návštěvníky budou k dispozici projížďky na koních, kvalitní občerstvení a tradiční kyvadlová autobusová doprava z centra města na hipodrom zdarma (její jízdní řád najdete v příloze pod článkem).

Nezapomeňte na dostihový program, který bude k dostání na pokladnách a najdete v něm všechny důležité informace jako ideální podklad pro rozhodování při sázení.

Hostem dostihů bude známý moderátor Petr Říbal.

Vstupné je 130 korun, studenti do 26 let a senioři nad 60 let mají slevu na 100 korun, děti do 140 centimetrů výšky a osoby ZTP mají vstup zdarma.

Za parkování hned u vstupu do areálu v Mostě – Velebudicích zaplatíte padesátikorunu.