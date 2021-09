V obchodech nakupovali, ale neplatili, v zastavárně vzali mobil

Na policejním oddělení skončila povedená dvojice, která se měla dopustit tří krádeží. Minulý týden v jednom mosteckém supermarketu si měl pár do batohu uložit nákup v celkové hodnotě 669 korun a poté projít přes pokladnu, aniž by za zboží zaplatil. Ostraha nepoctivou dvojici zadržela a předala policii. Odcizené zboží bylo vráceno zpět do prodeje. Jindy dvojice v jiném mosteckém marketu měla odcizit různé oděvy, ponožky, spodní prádlo a kosmetické přípravy v celkové hodnotě 3 615 korun. I po této krádeži je zadrželi pracovníci prodejny. Ve třetím případě měl muž spolu s ženou v jedné mostecké zastavárně využít nestřeženého okamžiku a z prodejního pultu měli odcizit mobilní telefon patřící zaměstnanci provozovny. Mobil nebyl zajištěn. Protiprávního jednání se oba dopustili i přesto, že byli oba dva již za majetkové delikty odsouzeni. Policisté obvodního oddělení Most 31leté ženě z Litvínova a jejímu 39letému příteli z obce na Mostecku sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který jim hrozí s ohledem na kriminální minulost až tříletý trest odnětí svobody.