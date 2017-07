V okolí Resslu a naproti Viktoru se začíná kopat

V Mostě startuje rozsáhlá rekonstrukce starých vodovodů a kanalizace. Uskuteční se na dvou místech. Jednak v lokalitě pod Resslem a současně i v ulici S. K. Neumanna.

Nevyhovující kanalizace se opraví v ulicích S. K. Neumanna, Slovanská a Pod Resslem a rekonstrukce vodovodu v ulici S. K. Neumanna. „V rámci této naší zahájené investiční akce budou v Mostě zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno zhruba 150 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou investiční akcí města,“ informoval generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák.

Kanalizace pod Resslem vede převážně pod zástavbou bytových domů. „Kanalizace je tvořena úseky z kameniny. Stoky jsou z roku 1960 a dnes jsou v nevyhovujícím technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka. Jsou popraskané a netěsné. Navíc jsou do splaškové kanalizace nesprávně zaústěny dešťové přípojky,“ informoval tiskový mluvčí vodárenské společnosti Jiří Hladík. Ve Slovanské ulici je stoka vedena pod garážemi, v dalších ulicích je vedena v těsném souběhu s dešťovou kanalizací, kterou plánuje rekonstruovat město Most. „Litinový vodovod je z roku 1951 a je opakovaně poruchový, proto bude vyměněn současně s kanalizací,“ doplnil ještě mluvčí Hladík. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci, v chodníku a zatravněném povrchu.

Stavební práce na opravách již začaly. „Nejprve se provede zaměření a vytyčení inženýrských sítí, a tlakové čištění stávajících kanalizačních šachet v místě u garáží. Vlastní výkopové práce pak navážou a to koncem července. K dokončení celé akce by mělo dojít do konce listopadu letošního roku,“ upřesnil Jiří Hladík.