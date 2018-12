V pátek se otevírá kluziště u magistrátu!

Veřejnost, zejména děti a mládež, se může už koncem tohoto týdne těšit na bruslení v parku u magistrátu. Mobilní kluziště se tu letos objeví v novém kabátě a s novým, moderním zázemím a také kvalitním ledem. Zabruslíte si tu už 7. prosince od 14 hodin.

Město nechalo vybudovat v parčíku u magistrátu, kde se v minulém roce poprvé objevilo mobilní kluziště, zpevněnou plochu a dodalo sem i nový mobiliář. V příštím roce sem ještě přibude nové veřejné osvětlení. Zpevněná plocha bude mít pozitivní vliv i na kvalitu ledu kluziště. „Letos se lidé mohou těšit na modernizované kluziště, okolo něj budou nové vyhřívané rošty podél celého obvodu, takže nehrozí, že budou mít lidé boty od bahna. Bude tu nové zázemí včetně zastřešené přezouvárny, půjčovna bruslí apod. Vše bude za stejné ceny jako loni,“ uvedl Petr Formánek, ředitel Sportovní haly Most, která kluziště provozuje. Dospělý i dítě zaplatí za jedno bruslení dvacetikorunu. Zvýhodněné je rodinné vstupné, tedy 2+2 za 50 korun, osoby ZTP a senioři mají bruslení zdarma. Pokud si chcete zabruslit a nemáte brusle, můžete si je zde také zapůjčit. Jednorázové zapůjčení vás bude stát padesát korun. Je možné ale pouze s vratnou zálohou ve výši pěti set korun. U kluziště také nebude chybět základní občerstvení. „Kluziště necháme na místě až do konce února. Plánujeme zde také i některé osvědčené akce, jako například valentýnská diskotéka pro zamilované 14. února apod.,“ doplnil dále Petr Formánek.

Otevírací doba kluziště bude v obdobném režimu, který se již osvědčil. Dopoledne bude ledová plocha kluziště určena zdarma pro školy z celého okresu a také pro mateřinky. Odpoledne až do večerních hodin pak pro širokou veřejnost. Ve všední dny si může veřejnost zabruslit vždy od 14 – 20 hodin, v sobotu a neděli pak od 10 do 20 hodin večer. Mezi svátky, kdy mají děti prázdniny, bude pak ledová plocha pro veřejnost otevřena i v dopoledních hodinách, tedy od 10 hodin. „V loňském roce mělo kluziště velkou návštěvnost, což nás těší a prodlužoval se provoz oproti plánu. Letos proto bude otevřeno o svátky, a déle i o prázdninách. O Štědrý den bude kluziště otevřeno od 9 do 14 hodin, první a druhý svátek vánoční pak od 13 do 20 hodin. Stejně bude otevřeno i o Silvestra a na Nový rok, tedy od 13 do 20 hodin,“ upozorňuje ředitel sportovní haly.