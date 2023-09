V pondělí 2. října se zavře kruhák u čerpací stanice Benzina

Od pondělí 2. října uzavře Ředitelství silnic a dálnic výjezd z kruhového objezdu ve směru na Bílinu k čerpací stanici Benzina a příjezd z Litvínova do Mostu. Začneme se zde frézovat vozovka a to hned za sjezdem z okružní křižovatky směrem do Mostu o délce přibližně 1,5 km. Pro řidiče to bude znamenat objížďku.

Od 9. října začne rekonstrukce tohoto kruhového objezdu. Ten bude částečně uzavřen a bude průjezdný jako obousměrná komunikace v režimu 1+1. Opravovat se bude po polovinách. Předpokládaný konec stavebních prací na obou úsecích je do poloviny listopadu.

Práce za 73,13 milionu korun bez DPH provádí společnosti EUROVIA CS a SILNICE GROUP.