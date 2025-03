V pondělí 24. března se uzavře silniční most RICO

Od pondělí 24. března do 30. června bude z důvodu opravy uzavřen silniční most RICO v ulici Hřbitovní, který spojuje město s areálem Děkanského kostela v Mostě.

Vzhledem k této uzavírce bude autobusová linka č. 16 vedena ze zastávky Zimní stadion po objízdné trase ul. Chomutovskou přes okružní křižovatku u Oblastního muzea na silnici III/2565, účelovou komunikací do ul. Kostelní do zastávky Děkanský kostel a dále na konečnou zastávku Jezero Most. Zpět po stejné trase.

Po celou dobu uzavírky bude v obou směrech zrušena pro linku č. 16 zastávka „RICO“, nebližší náhradní zastávky budou Děkanský kostel nebo Zimní stadion.

Mapku objízdné trasy a objížďkový jízdní řád linky č. 16 naleznete v galerii.