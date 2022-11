V posledním podzimním kole porazili mostečtí fotbalisté FK Teplice B

Dvě branky Petra Glasera a prémiérový gól Honzy Skurovce za áčko zajistily pro FK Baník Most první domácí výhru v soutěži a pořádnou vzpruhu do jarních záchranářských bojů.

V utkání zahaleném mlhou a dýmovnicemi z obou sektorů aktivních fans dokráčel Most k senzačnímu vítězství nad třetím celkem tabulky a naším regionálním rivalem. Most v zápase s Teplicemi musel otáčet nepříznivý vývoj a silou vůle doslova urval na rozbahněném terénu cenné vítězství. Na úvodní branku teplického Ngosy Nsunzu z 23. minuty odpověděl Skurovec svou první brankou za áčko ve 28. minutě. Poločas se dohrál za nerozhodného stavu. Po změně stran šel Most do vedení penaltou Petra Glasera ve 48. minutě, ovšem vedení jsme tradičně ztratili do dvou minut. Tentokrát se nešťastně připletl Vláďa Pátek a v 51. minutě si dali vlastní branku, již pátou za podzimní část. Nicméně utkání zlomil opět Petr Glaser v 68. minutě, kdy krásnou střelou propálil centr Honzy Štefka. Závěr utkání byl nervózní, ale Most konečně závěr zápasu zvládl a porazil Teplice fotbalovým výsledkem 3:2.

Celá sobota halila Most v mlze, stadion Josefa Masopusta se z mlhavé přikrývky nevybabral během celého dne. V prvním poločase situaci navíc hodně přitížily dýmovnice pálené z obou fanouškovských táborů. Mostečtí fans rozvinuli svůj tábor ve svém tradičním křídle, teplickým patřila celá protilehlá tribuna. Předzápasové zprávy se naplnily a z Teplic dorazilo přes 50 aktivních fanoušků. Utkání tak získalo skutečně pravou fotbalovou atmosféru s očekávaným častováním obou fanouškovských táborů, neúnavným skandováním i provokativními oslavami dosažených branek.

Utkání začalo na rozbahněném mokrém terénu, které nesvědčilo oběma celkům, hráči hodně klouzali a v úvodních minutách museli svůj pohyb hodně přizpůsobovat. Do vedení šly Teplice, po rohu ve 23. minutě se hlavičkou prosadil Nsunzu Ngosa, zástupce africké Zambie tak vstřelil svůj vůbec první soutěžní gól za Teplice, kam přišel z Izraelské ligy. Most dokázal odpovědět o 5 minut později. Pohlednou akci dotáhl Kolařík ke střílenému centru, který na přední tyči proměnil čerstvě 18-letý Honza Skurovec. Pro něj rovněž první gól za mostecké áčko, kterým nalil spoluhráčům energii do žil. Začínalo se prakticky od znova.

Závěr prvního poločasu ovlivnila mlha a dýmovnice. Utkání bylo na malou chvíli přerušeno kvůli skutečně slabé viditelnosti. Situace byla hraniční, počasí se však přeci jen umoudřovalo.

Po přestávce začal výborně Most, Skurovec se prosadil do vápna, kde jej fauloval teplický obránce, rozhodčí Melichar nařídil bez rozmýšlení pokutový kop. Petr Glaser svou pátou podzimní penaltu proměnil s přehledem. Most otočil skóre a vzhlížel k nadějnému výsledku. Nesmělo by ovšem být tradicí, že po vstřelené brance pravidelně do dvou minut inkasujeme. Nejinak tomu bylo i i tentokrát. V 51. minutě Teplice srovnaly krok po nešťastné vlastní brance Vládi Pátka.

Zápas se lámal, poslední půlhodina sezóny byla na krev. Teplice chvíli nabíraly tlak, ale brejkové situace Štefka nebo Kolaříka je přibrzdily. Nakonec Mostu přeci jen vyšla jedna parádní akce, doslova akce podzimu. Honza Štefko se po uvolnění dostal k centru, přenesl hru krásným padajícím centrem, který Petr Glaser nádherně propálil napříč bránou do vedení 3:2. Velká oslava a velká koncentrace. Most utkání dohrával velmi pozorně a většinu ošemetných situací již zvládal ubránit. Teplice, které se v utkání nepotkaly s formou z posledních zápasů si soustavný tlak již nevytvořily. Utkání se dohrávalo, Most prostřídával a utkání dotáhl zase jednou do vítězného konce.

FK Baník Most-Souš – FK Teplice B 3:2 (1:1)

Branky: 28. Skurovec, 49. a 68. Glaser – 23. Ngosa, 51. vlastní

Sestava Mostu: Halouska – Pátek, Novák, Cibulka, Bína – Novický, Kováč (71. Matyáš) – Kolařík (79. Stružinský), Glaser (88. Nguyen), Štefko (88. Rjaska) – Skurovec (71. Svoboda)

Sestava FK Teplice B: Němeček – Ljevakovič (37. Lukáš), Emmer, Procházka (46. Jamrich), Tsykalo, Hadinec, Beránek (88. Gornický), Nsunzu, Nour, Bulmaga, Švanda