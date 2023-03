V předkole play off narazí litvínovští hokejisté na Třinec! Po sérii šesti výher v řadě v závěru sezóny končí HC Verva Litvínov základní část na 11. místě. V předkole play off tak bude jejím soupeřem 6. tým po základní části – HC Oceláři Třinec. První dvě utkání se hrají tuto středu a čtvrtek v Třinci, na domácím ledě se Verva představí v sobotu 11.3., případně v neděli 12.3. Předkolo play off se hraje na tři vítězná utkání. O přesném termínu a prodeji vstupenek na domácí utkání bude klub informovat na začátku příštího týdne.