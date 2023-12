V Radničním parku má vyrůst venkovní galerie

Radniční park čeká zásadní proměna. Vzniknout by tu měl unikátní výstavní prostor, který má působit na smyslové vnímání návštěvníků.

Cílem je vytvořit ve stávajícím parčíku jakousi venkovní galerii. Předpokládaná hodnota této akce jsou 2 mil. Kč bez DPH. „Návrh by měl obsahovat studii i projektovou dokumentaci. Bude se jednat o prostor Radničního parku, kde není umístěno kluziště. Tedy převážně o borovicový háj,“ upřesnila náměstkyně primátora Markéta Stará. Vedení města ujišťuje, že kácení stromů se Mostečané obávat nemusejí. „Borovice kácet určitě nebudeme. Ořezaly by se pouze spodní větve. Tuto úpravu jsme řešili s odborem životního prostředí, který potvrdil, že to pro stromy nebude znamenat zásah, kterým by se poničily,“ ujistila Markéta Stará. Borovice mají být naopak integrální součástí prostoru. Bude také nutné vyměnit povrch. Dnes je zde neudržovaný trávník, který je často zanesený jehličím a šiškami.

Venkovní galerie by měla zahrnovat několik expozic. Stálou a variabilní, jejichž náplň se bude volit podle příležitostí. „Náplň si můžeme určit sami. Můžeme zvolit expozici s vazbou na staré město, nebo můžeme prezentovat nějaký záměr. Projektová dokumentace bude zahrnovat vše, včetně techniky a všechno ostatní,“ upřesnila náměstkyně. Současně připomněla, že se nebude jednat o klasický park se sochami, ale naopak by měla nová expozice zvýraznit stávající sochy čtyř živlů u magistrátu, které se budou propojovat s novou expozicí. Ta počítá i s promítáním na polykarbonátové panely v nočních hodinách. Součástí budou audio efekty, a to podle denní doby. „Návštěvník bude mít možnost vnímat atmosféru parku také audiovizuálně, kdy se bude promítat na plochu zrcadel, včetně světelných efektů. Půjde o různé instalace, které budou doplňovat ztvárnění jako celku. Mělo by to být koncipováno v obdobném duchu, jako je zrcadlový park ve Zlíně,“ přiblížila Markéta Stará.

Park byl zpočátku málo využitým místem a nakonec zde vznikl sezonní prostor. V zimě je zde umístěno kluziště, v létě se tu konají promenádní koncerty, letní kino další akce. „Je to společenský prostor, který je velmi využívaný. Na druhé straně jsou tu ale i navazující plochy k hotelu Cascade, které zejí prázdnotou. Toto místo si žije svým životem a nemá zatím žádné využití. Tato část bude do budoucna také revitalizována. Chceme, aby zde bylo důstojné místo pro centrum města,“ doplnil náměstek primátora Václav Zahradníček.

S revitalizací Radničního parku se počítá v roce 2025. „Jde o to, jak budou návrhy na revitalizaci vypadat a zda si vybereme. Pokud se nám studie bude líbit, budeme s realizátory komunikovat i v případě revitalizace prostor u hotelu Cascade, aby spolu vše korespondovalo,“ doplnil náměstek. Radní již schválili vyhlášení veřejné zakázky na návrh a projektovou dokumentaci revitalizace Radničního parku.