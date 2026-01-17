V Repre bude vařit Catering Šafrán, rozhodli o tom mostečtí radní

Z pěti zájemců, kteří se ucházeli o restauraci rekonstruovaného Repre, vybrali mostečtí radní rodinnou firmu Catering Šafrán z Teplic.
Vítěz výběrového řízení má v oblasti gastronomických služeb dvacetiletou tradici. Specializuje se na kompletní cateringové služby pro různé akce – svatby, firemní večírky, oslavy, rauty, bankety a další společenské události. Nabízí dodávku jídel bez obsluhy i stejně kompletní servis včetně obsluhy, výzdoby, stanů, nábytku a vybavení. Umí obsloužit širokou škálu akcí až pro zhruba tisíc hostů. Je vyhlášená vysokou kvalitou jídla i jeho prezentací, příjemným personálem, spolehlivostí dodání i obsluhou. Kromě Teplic působí firma po celé České republice.
S výběrem vítěze komise neváhala a poté ho jednomyslně potvrdila i rada města: „Dělá skutečně velké akce, takže co se týká cateringu, jsme přesvědčeni, že to bude na poměrně vysoké úrovni,“ řekl k budoucímu provozovateli primátor Mostu Marek Hrvol.
V restauraci staronového Repre bude zhruba sto míst. Její součástí bude i venkovní terasa. Firma bude mít na starosti také catering pro velké akce až pro pět set hostů. První jídlo by Mostečané mohli v restauraci ochutnat v první polovině příštího roku, kdy se město Most chystá nově zrekonstruované Repre otevřít a předat do užívání veřejnosti.