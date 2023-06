V sobotu 10. června se otevře přírodní koupaliště Ressl

Ačkoliv původně měla být loňská sezóna přírodního koupaliště na Resslu poslední, areál se opět otevře a to už tuto sobotu 10. června.



Přírodní koupaliště zasazené do přírodní scenérie Resslu, které je Mostečany stále velmi vyhledávané, se v minulých letech potýkalo s finančními problémy, jelikož provoz byl prodělečný a hrozilo jeho zavření. Vloni se dokonce objevila nabídka na jeho odprodej na stránkách realitní kanceláře. Objevil se ale zájemce, který chce koupaliště provozovat.



Koupací sezóna na Resslu začne letos vzhledem k příznivému počasí 10. června. Součástí areálu je tenisová hala, petangue a minigolf, zahradní šachy, dětské a beachvolleyballové hřiště a restaurace s venkovní terasou. Letní koupaliště Ressl je nejstarší ze všech čtyř mosteckých veřejných koupališť. Vzniklo už v šedesátých letech dvacátého století.

Co se týká vstupného, to se letos o něco zvedne. Dospělí zaplatí za celodenní vstupné včetně vodních atrakcí 150 Kč, děti do 150 cm včetně skákacího hradu 110 Kč, důchodci, ZTP 120 Kč a děti do 2 let mají vstup zdarma. Po 16 hodině se platí zvýhodněné vstupné za dospělého 100 Kč, děti do 150 cm: 70 Kč.