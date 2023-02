V sobotu 4. března začíná jarní část České fotbalové ligy, Most nastoupí doma proti Chlumci

V sobotu 4. března ve 14:30 odstartuje domácím zápasem FK Baník Most Souš proti FK Chlumec nad Cidlinou jarní část ČFL, ve které se odehraje 15 odvetných zápasů a cíl zachránit třetiligovou příslušnost.

Po téměř 4-měsíční přestávce se opět rozběhne pravidelný rytmus mistrovských zápasů, ve kterých Most osmkrát doma a sedmkrát venku nastoupí k odvetám zápasů v České fotbalové lize. Jarní část sezóny odehraje Most na stadionu Josefa Masopusta a se snahou o jednotný začátek domácích zápasů, které budou zpravidla v sobotu v 15:00 hodin. Pouze úvodní dva březnové zápasy proti Chlumci a proti Kolínu mají úřední nejzažší začátek ve 14:30.

Pro jarní zápasy zůstává vstupné ve stejné výši, tedy 50 Kč. Ženy, důchodci a mládež do 15 let může využít zlevněné vstupné ve výši 30 Kč. Členové klubu, zejména hráči mládeže, se mohou prokázat hráčskou kartou s vyobrazením jejich fotografie s emblémy klubu nebo kontaktovat trenéra své kategorie, vstup budou mít poté zdarma. Vstupenky je možné zakoupit v den zápasu na pokladnách u obou vstupů do stadionu Josefa Masopusta nebo v průběhu týdne na sekretariátu klubu, v kancelářích stadionu.

Během zápasů bude zpravidla otevřena pouze hlavní tribuna. Protilehlá tribuna bude využívána pouze při rizikových zápasech pro umístění organizovaných fanoušků soupeře. Vstup do stadionu pro fanoušky a veřejnost bude umožněn dvěma vstupy, a to vstupem od parkoviště vedle bývalé umělé trávy a vstupem od restaurace Pod Tribunou. Pro všechny zájemce bude k dispozici parkování zdarma na ploše bývalé umělé trávy. Při průjezdu bude pouze nutné zaplatit vstup za všechny osoby ve vozidle. Nabádáme fanoušky k využití tohoto parkování.

Stadion Josefa Masopusta pro své zápasy na jaře využije i mužstvo žen Baníku Most-Souš. Paradoxně zde na jaře odehrají pouhé tři domácí zápasy. Po výměně podzimního pořadatelství s Pavlíkovem (svatba v Pavlíkově) bude náš ženský tým na jaře více cestovat.