V sobotu autodrom ožije premiérovou show, závodit budou auta i motocykly

Mostecký autodrom ožije tento víkend 29. a 30. července premiérou The Most Show. Ojedinělá akce spojuje nabídku adrenalinových zážitků ze závodů motocyklů i silných aut s gastronomickým potěšením z ochutnávek tradičních i netradičních pokrmů a nápojů v rámci Food Festivalu, na své si přijdou i fanoušci dobré muziky. Motoristickým sportem a kulinářskými specialitami natěšené fanoušky rozpumpuje chytlavými rytmy v sobotu večer dnes už kultovní rocková a taneční kapela Laura a její tygři, americký kytarista Dani Robinson a tuzemská legenda, bluesový kytarista Luboš Andršt.

Vůbec poprvé ve své historii přivítá autodrom v sobotu a v neděli národní a evropský šampionát minibiků, na maloobjemových speciálech se fanouškům představí začínající motocykloví talenti. Závody se uskuteční na homologovaném malém okruhu v areálu polygonu.

Velký podíl na zařazení obou podniků určených pro mladé motocyklové talenty do kalendáře závodů autodromu pro příští rok má Smrz Academy. Úspěšnou tuzemskou minibikovou akademii založil Martin Smrž se svými syny a úspěšnými motocyklovými závodníky Jakubem a Matějem, kteří se významně podepsali pod motocyklový sport u nás. Nemalou zásluhu má i prezident Autoklubu ČR (AČR) a viceprezident evropské motocyklové federace (FIM Europe) Jan Šťovíček.

Propojení Mistrovství Evropy s mezinárodním šampionátem JIMC (Junior Internacional Motorcycle Championship ) je podle Smrže příslibem zajímavého programu. „Konfrontace směrů a stylů výchovy mladých talentů z německé, italské a středoevropské závodní školy nabídne jistě adrenalinovou podívanou. Naši junioři Matyáš Pálka, Michal Prokeš, Petr Trsek v kategoriích Junior A a B nebo Jakub Gurecký, Miloslav Hřava či Marek Kindermann v kategorii výkonnějších čtyřtaktních motocyklů nejsou na domácí půdě v zahraniční konkurenci bez šancí,“ uvedl.

Návštěvníci The Most Show se mohou těšit v sobotu také na závody série DMV GTC pro cestovní vozy i GT speciály na velkém okruhu autodromu, jež si v Mostě odbyly premiéru v loňském roce. Uvidí i české jezdce Antonína Herbecka s vozem Pagani Zonda a Aleše Jiráska na speciálu Praga R1 Turbo. Dorazit by měl i Švýcar Egon Allgäuer, kterého si mostečtí fanoušci pamatují ještě jako pilota okruhového tahače evropského šampionátu ze soubojů na autodromu. Zatímco loni krotil Ferrari 458 GT3, letos se bude střídat na sedadle pilota s Fabianem Plentzem v Audi R8 LMS ultra.

První závod série DMV GTC se jel na německém Hockenheimringu v roce 1990. Postupně přibývaly další okruhy v Německu a posléze i v jiných zemích, například Holandsku, Belgii, Lucembursku, Francii, Rakousku, České republice či Itálii.

Program The Most Show začíná v sobotu v 09:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Food Festival s řadou zajímavých novinek z oblasti gastronomie a ochutnávkami tradičních i netradičních alkoholických a nealkoholických nápojů pak pokračuje i v neděli 30. července, která je vyhrazena také volným jízdám aut a motocyklů pro veřejnost na velkém okruhu autodromu. Pořadatel proto nabízí zájemcům možnost přespat v areálu autodromu ve vlastním karavanu či ve stanu. Vstupenky je možné zakoupit už nyní v on-line systému na webových stránkách autodromu. Zatímco e-vstupenka vyjde na 150 korun, na místě bude lístek o 50 korun dražší.