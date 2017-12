V táhlovém hokeji patřily dva tituly mosteckým hráčům

Před dvěma týdny se v SVČ Most utkali o republikové tituly hráči a hráčky air-hockeye a billiard-hockeye šprtce, teď je s mistrovskými souboji následovali i nejlepší účastníci soutěží v táhlovém hokeji Chemoplast.

Ti svůj závěrečný turnaj sezóny odehráli ve středočeských Pečkách. Z početného zastoupení se mosteckým podařilo získat dva mistrovské tituly. Mezi ženami zvítězila Karolína Sládková (Lejdýs Most), v kategorii juniorů byl nejlepší již popáté v řadě Lukáš Doležal (Black Sharks Most). Oba si tím mj. zajistili účast na mistrovství Evropy 2018 v Senici.

Nezaháleli ani hráči a hráčky dalších stolních hokejů. V Meziboří proběhlo místní kolo šprtcové Ligy škol. Zvítězil tým ZŠ Janov B. Spolu s ním si postup zajistila družstva ZŠ Meziboří A a ZŠ Janov A. Na 18. ZŠ Most se hrálo o Severočeský třetiligový pohár. Při neúčasti vítěze základní části 3. ligy, družstva Lišáci Most, se ze zisku trofeje radovalo družstvo Sharks 4. ZŠ Most.

V SVČ Most také pokračoval seriál turnajů Air-hockey školám subvencovaný společností United Energy. Tentokrát si přijeli zahrát žáci ZŠ Meziboří. Zvítězil Karel Salač.

Již tuto středu se bude od 17:00 v SVČ Most hrát další turnaj v air-hockeyi. Šprtcové soutěže pokračují příští úterý v Meziboří Vánočním turnajem rodinných dvojic. Výsledky: CorroTech Liga škol – billiard-hockey šprtec – místní kolo Litvínov: 1. ZŠ Janov B, 2. ZŠ Meziboří A, 3. ZŠ Janov A.

Severočeský třetiligový pohár – billiard-hockey šprtec: 1. Sharks 4. ZŠ Most, 2. SVČ Most, 3. Real Draci 18. ZŠ Most.

Air-hockey školám XV.: 1. Karel Salač, 2. Alexandr Kunkela, 3. Aneta Smolíková (všichni ZŠ Meziboří).

Mistrovství ČR – táhlový hokej Chemoplast – muži: 1. Patrik Juchelka, 2. Ladislav Šustáček (oba SHL Brno), 3. Ladislav Hegedüs (Black Sharks Most); Ženy: 1. Karolína Sládková, 2. Kateřina Doležalová, 3. Pavla Mišíková (všechny Lejdýs Most); Junioři: 1. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 2. Adam Syrůček (Senny-Oři), 3. Jan Kusý (Black Sharks Most); Družstva: 1. Seny-Oři, 2. Černí Zlobři, 3. Black Sharks Most. (has, jak)