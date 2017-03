V Teplicích se otevírá nové moderní turistické centrum VisitTeplice

V Dlouhé ulici v Teplicích vzniklo nové informační centrum, které kromě informací o samotném městě a okolí, nabízí návštěvníkům prohlídky s průvodci a další služby pro turisty přímo na míru. Na slavnostním otevření nechyběl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátor Teplic Jaroslav Kubera a řada dalších významných hostů.

Turistika a cestovní ruch má v Ústeckém kraji určitě budoucnost a dokladem toho, že náš kraj má co nabídnout, je stále vzrůstající počet turistů, kteří sem každoročně míří. A věřím, že právě i tento projekt přispěje k nárůstu počtu turistů a když už dorazí do Teplic, tak je šance, že navštíví i další místa v Ústeckém kraji,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. „Chceme do Teplic dostat tisíce turistů a fungovat jako místní cestovní kancelář, kde nabídneme průvodcovské trasy po Teplících, jeho okolí a Ústeckém kraji. Zatím jich máme devět a připravujeme další. Nabídku budeme samozřejmě nadále rozšiřovat dle potřeb návštěvníků a nechybí ani zážitkové programy,“ promluvil o projektu jednatel společnosti VisitTeplice Tomáš Jarolím.

Jednou z nabídek nově vzniklého infocentra, které sídlí v prostorách jedné z nejstarších teplických historických bývalých lékáren, je také turistický vláček Humboldt, který bude po historickém centru a lázeňských centrech Teplic jezdit od května do října.