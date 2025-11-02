V ulici Podkrušnohorské čekají řidiče uzavírky

U koupaliště v Litvínově bude v termínu od 5. 11. do 25. 11. 2025 pro silniční provoz uzavřena část silnice III/0138 (ulice Podkrušnohorská) v Litvínově u koupaliště SPORTaS z důvodu umístění jeřábu v rámci stavby nové plavecké haly.
Vzhledem k této uzavírce budou autobusové linky č. 13, 21 a 60 v úseku Litvínov, Koldům – Lom, Horní Lom a zpět vedeny po objízdné trase z Litvínova, Koldům zpět ulicí Podkrušnohorská – S. K. Neumanna – Lomská – silnice I/27 – Lom – ul. Litvínovská – Vrchlického do ul. Podkrušnohorská a dále po normální trase do Loučné, konečná (Oseku a Lomu, rozc. Mariánské Radčice)
Po dobu uzavírky bude přesunuta autobusová zastávka:
LOM, HORNÍ LOM – do ul. Vrchlického na zastávku Lom, Horní Lom rozcestí
Po celou dobu uzavírky bude jízdní řád linek č. 13, 21, 60 v úseku Litvínov, Křížatky – Litvínov, nádraží – Litvínov, Koldům a zpět zachován beze změny (kromě prvních ranních spojů linky č. 13 a spoje linky č. 60 z Litvínova, nádraží do Oseku).
V úseku Litvínov, Koldům – Loučná, konečná – Lom, rozc. Mariánské Radčice – Osek, kolonie dojde k celkové úpravě jízdního řádu. Spoje do Oseku a Lomu, rozc. Mariánské Radčice budou v době od 9:00 h do 13:00 h zajištěny s přestupem v zastávce Loučná, konečná.
Objížďkové jízdní řády linek č. 13, 21, 60 naleznete na webových stránkách www.dpmost.cz/zvd2025039