V ulicích už pomáhají noví asistenti

Město Most zaměstnává od 1. července devět nových asistentů prevence kriminality Městské policie.

Asistenti budou tři roky působit zejména v problémových lokalitách města a mají za úkol dohlížet na veřejný pořádek a bezpečí občanů.

„Město nevysílá do ulic pouze asistenty prevence kriminality, kteří dohlížejí na veřejný pořádek, ale také odborně proškolené hlídky, které si budou umět poradit v různých situacích, se kterými se mohou v ulicích města potkat. Naším cílem a úkolem asistentů je pomáhat občanům v ulicích, zvýšit jejich bezpečnost a také zefektivnit komunikaci mezi občany a Městskou policií, aby byla lidem více k dispozici přímo v ulicích města,“ uvedl primátor Jan Paparega.

Asistenti prošli rozsáhlým školením první pomoci. Budou umět účinně komunikovat s pracovníky tísňové linky rychlé záchranné služby a poskytnout profesionální předlékařskou pomoc. Asistenti také mohou pomoci lidem v nouzi a přispívají k užší spolupráci města s neziskovými organizacemi poskytujícími sociální služby. Asistenti budou umět zprostředkovat kontakty a poradit, kam se obrátit v případě sociálních problémů dětí i dospělých, například v případě domácího násilí nebo když se člověk ocitne bez domova a neví si rady.

V závažných situacích je velmi důležité na místo přivolat včas hlídku městské policie, policie ČR, záchrannou službu nebo hasiče tak, aby nebyly ztraceny cenné minuty.

„Základní kompetencí asistentů prevence kriminality je proto dokonalá místní znalost. To znamená, že naši lidé perfektně znají ulice, bloky a čísla popisná, kde se pohybují, a umějí přesně popsat místo, kde se problém vyskytl. Dojezd hlídky jsme tak schopni zajistit do sedmi minut,“ popisuje další přínos asistentů prevence kriminality v ulicích města Jaroslav Hrvol. Město Most tímto projektem usiluje o zvýšení bezpečnosti ve městě a také o zvýšení velmi důležitého pocitu bezpečí lidí žijících v problémových lokalitách města a v celém městě.

Pracovní místa pro 9 asistentů prevence kriminality na tři roky byla vytvořena v rámci projektu „Asistence prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokality ve městě Most“, který realizuje statutární město Most – Městská policie Most a je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.