V ústecké „Masaryčce“ zahájilo provoz nové oddělení paliativní medicíny

Zachovat kvalitu života pacienta, respektovat a chránit jeho důstojnost, léčit příznaky spojené s nevyléčitelnou nemocí a snažit se vytvořit podmínky pro to, aby mohl tuto fázi svého života pacient prožít ve vlídném prostředí a společnosti své rodiny a přátel. Takové jsou hlavní cíle paliativní péče. A právě pacientům vyžadujícím takou péči slouží Oddělení paliativní medicíny, které od letošního října funguje v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem pod vedením primářky MUDr. Jany Dušánkové.

„Specializovaná paliativní péče je v ústecké Masarykově nemocnici zajištěna od května 2013, kdy zahájila činnost paliativní ambulance pod hlavičkou onkologického oddělení. V září 2014 následovalo zahájení činnosti Mobilního hospice a od června 2019 zahájení činnosti konziliárního týmu paliativní medicíny. V říjnu 2019 pak bylo otevřeno šest paliativních lůžek pod Onkologickým oddělením Masarykovy nemocnice. Vznik samostatného lůžkového oddělení je dalším logickým krokem. Děkuji paní primářce Dušánkové za práci, kterou v ústecké nemocnici již léta vykonává, a přeji hodně štěstí při té, která ji ještě čeká,“ uvedl ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Aleš Chodacki.

Lůžka paliativní péče jsou určena pacientům s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém stadiu, jejichž zdravotní a psychosociální situace vyžaduje intenzivní podporu specializovaného multidisciplinárního týmu a přesahuje možnosti ambulantní péče.

„Oddělení se nachází ve 3. nadzemním podlaží budovy T. K dispozici je osm lůžek na čtyřech dvoulůžkových pokojích. Lůžka jsou určena pro dospělé pacienty s onkologickou i neonkologickou diagnózou v terminálním stádiu onemocnění. Jedná se o lůžka určená k akutnímu přijetí destabilizovaných paliativních pacientů. Jejich hospitalizace slouží k nastavení symptomové léčby, komunikaci s pacientem a rodinou ohledně plánu další péče, eventuálně vyčkání pacienta do termínu překladu do lůžkového hospice nebo jiného domluveného zařízení, či předání pacienta do péče rodiny v domácím prostředí za podpory mobilního hospice,“ vysvětlila primářka Jana Dušánková.

Přijetí pacientů na Oddělení paliativní péče probíhá cestou Emergency, překladem z jiných oddělení ve spolupráci s konziliárním týmem paliativní péče, z domácího prostředí po domluvě s rodinou či praktickým lékařem, nebo přímo od zdravotnické záchranné služby.

„Vzhledem k tomu, že v Ústeckém kraji jsou dostupné dva lůžkové hospice, není cílem paliativního oddělení v Masarykově nemocnici poskytovat dlouhodobou hospicovou péči,“ dodala primářka Dušánková.