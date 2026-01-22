V Ústeckém kraji bylo v loňském roce méně dopravních nehod

V roce 2025 v Ústeckém kraji policie šetřila celkem 8 559 silničních dopravních nehod (ve srovnání s rokem 2024 pokles o 259 dopravních nehod), při kterých bylo usmrceno 29 osob (pokles o 3 osoby), těžce zraněno 137 osob (nárůst o 16 osob) a 2 168 lehce (nárůst o 342 osob). Hmotná škoda odhadnutá policií na místě nehody byla předběžně vyčíslena ve výši 642,87 mil. Kč (nárůst o 55,93 mil. Kč). Nejčastější příčinou dopravních nehod v loňském roce bylo nevěnování se plně řízení vozidla, jiný druh nesprávné jízdy, nesprávné otáčení nebo couvání a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. V roce 2025 bylo realizováno celkem 18 celostátních a 25 krajských dopravně bezpečnostních akcí. Zkontrolováno 4 554 vozidel komerční přepravy, dále provedeno 4 303 technických kontrol. Bylo zjištěno 14 034 porušení stanovené rychlosti, 448 požití alkoholu, 119 jiných návykových látek, 920 nedání přednosti v jízdě. K řešení iniciováno 1 012 komunikačních závad, 177 podnětů k nápravě technického stavu pozemních komunikací a dopravního značení.Policisté se zaměří zejména na rizikové chování řidičů, které je nejčastěji příčinou dopravních nehod – nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě, nesprávné předjíždění, způsob jízdy a alkohol. Prioritou i nadále zůstává udržení bezpečnosti silničního provozu v teritoriu.