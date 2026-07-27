V Ústeckém kraji se policisté o víkendu více věnovali motorkářům

Krajské dopravně bezpečnostní akce se v Ústeckém kraji účastnilo celkem 95 policistů. Ti zkontrolovali v době od 24. do 26. července 2026 celkem 742 vozidel. V rámci kontrol bylo zjištěno 237 přestupků v dopravě.
Celková výše uložených pokut překročila částku 270 tisíc korun a 14 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu.
Policisté kontrolovali zákonem stanovené povinnosti jako zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní, neopominuli kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Více se pak věnovali řidičům motocyklů a jejich bezpečné jízdě. Jejich pozornosti však neunikli ani řidiči ostatních vozidel.
Nejčastějším zjištěným přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, které policisté řešili v 99 případech. Z hlediska četnosti následoval nesprávný způsob jízdy ve 24 případech a nevyhovující technický stav vozidel ve 23 případech.
Dále policisté zaznamenali 11 případů nepoužití zádržných systémů během jízdy. Ve čtyřech případech se řidiči plně nevěnovali řízení vozidla 2 řidiči usedli za volant vozidla pod vlivem návykových látek. Ostatní zjištěná porušení se týkala například chybějících dokladů nebo jiných porušení zákona.
Během dopravně bezpečnostní akce policisté na místě zadrželi řidičské průkazy čtyřem řidičům a při kontrolách odhalili také tři pachatele trestné činnosti.
Motocyklisté i nadále patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, což potvrzují také aktuální statistiky. Za první pololetí letošního roku bylo v Ústeckém kraji evidováno 153 dopravních nehod s účastí motocyklů. Tyto nehody si vyžádaly jeden lidský život, 11 osob utrpělo těžká zranění a dalších 100 bylo zraněno lehce.
Přibližně šest z deseti nehod zavinili samotní motocyklisté. Ve zbývajících případech nesli odpovědnost nejčastěji řidiči osobních automobilů, kteří motocykl přehlédli nebo mu neposkytli přednost v jízdě.
Ani začátek druhého pololetí bohužel nepřinesl příznivější vývoj. Už na počátku července si dopravní nehoda na silnicích Ústeckého kraje vyžádala další život motocyklisty.
V kontrolních akcích bude policie pokračovat i v dalších dnech.