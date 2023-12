V Ústí se spouští rekonstrukce mostu u řeky, řidiči se musejí připravit na dopravní omezení

Pracovní skupina zřízená ke koordinaci rekonstrukce mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem se poprvé sešla na krajském úřadě a řešila plánovaný harmonogram výstavby, podobu lávky pro pěší a především dopravní omezení, která město v souvislosti s rekonstrukcí čekají.

Pracovní skupinu tvoří za Ústecký kraj hejtman Jan Schiller, radní pro investice Tomáš Rieger, vedoucí odboru investic Pavla Svítilová a vedoucí odboru dopravy Jindřich Franěk. Za město Ústí nad Labem je to primátor Petr Nedvědický, starosta městského obvodu Tomáš Kirbs, vedoucí odboru dopravy a majetku magistrátu Dalibor Dařílek a zástupce Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

Zhotovitel představil předpoklad průběhu prací v roce 2024, kdy by se mělo v polovině roku začít s výstavbou provizorní lávky pro pěší a koncem roku potom dojde k uzavření samotného mostu. Do té doby také kraj zrealizuje úpravu okružní křižovatky pod Větruší a společně se dořeší další dopravní opatření k co nejplynulejší dopravě ve městě v průběhu rekonstrukce. Objízdnou trasou pro nákladní dopravu bude ze směru od Děčína především silnic I/13.

Průběžné informace budou aktuální na dlaždici: Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše v UL: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)