Valdštejnky nedopadly dobře pro řidičku z Litvínova

Závěr Valdštejnské slavnosti na začátku května nedopadl dobře pro 33letou řidičku z Litvínova. Domu odešla s protokolem o dopravní nehodě a bez řidičáku. Na slavnosti se žena vydala v odpoledních hodinách a podpořila stánkový prodej zakoupením a vypitím několika piv. Po skončení festivalového programu její kamarádky pokračovaly za zábavou, ale sama si šla sednout do svého auta, aby se ohřála. Nastartovala svoji škodovku. Prý se cítila dobře a vůbec neměla v plánu odjet. Řidička ovšem začala couvat, ale moc daleko nedojela. Manévr nezvládla a nabourala do jiného zaparkovaného vozu. Na místo přijela hlídka dopravní policie, která se začala nehodou zabývat. Žena se na výzvu policistů podrobila dechové zkoušce a důvod střetu byl asi vyjasněn. Přestože řidička prý na sobě alkohol necítila, přístroj ukázal hodnotu 2,5 promile. Policisté ji ke všemu upozornili na skutečnost, že její vozidlo nemá platnou technickou kontrolu. Naštěstí se nikomu nic nestalo a škoda vznikla jen na zaparkovaném vozidle. Žena z Litvínova rázem přišla o řidičský průkaz a převzala si sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Tím, že pod vlivem alkoholu způsobila dopravní nehodu, je ohrožena až tříletým vězením v případě uznání viny.