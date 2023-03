Valdštejnská slavnost je připravená

Radní města Litvínova schválili program Valdštejnské slavnosti 2023. Zahájí ji 30. dubna ve 14 hodin Studentský majáles v režii studentů litvínovského gymnázia. Město jim zajistí technické zázemí (pódium, ozvučení, mobilní toalety, občerstvení). Následující den, 1. května, začíná tradiční slavnost průvodem od Citadely v 9 hodin. Půjde k obchodnímu centru Máj, do ul. Valdštejnské směrem do Zámeckého parku, kde budou dobové i stylové stánky a pódium. Chybět nebude občerstvení na náměstí Míru. „V dobové části slavnosti připomeneme 300 let od korunovace Karla VI. českým králem. Právě on povýšil Litvínov na městys s právem užívat městskou pečeť a konat výroční trh. O atraktivní a velmi pestrý program se postarají trubači, hraběcí rodina, mažoretky, šermíři, herci a samozřejmě hudebníci. Těšit se mohou návštěvníci na rytířský turnaj ve Voigtových sadech i požární techniku Jednotky sboru dobrovolných hasičů Litvínov na parkovišti za hotelovým domem v Zámeckém parku. Všichni jsou srdečně zváni,“ představuje v kostce program slavnosti starostka Litvínova Kamila Bláhová.

„Celkové výdaje na slavnost v letošním roce dosáhly částky cca 830 tis. Kč.