Valentýn a únorové akce v zámku Valdštejnů

Od
Vlasta Šoltysová
-
0
8

MĚSTO LITVÍNOV ZVE DO ZÁMKU VALDŠTEJNŮ na ÚNOR V ZÁMKU 2020 a DEN SV. VALENTÝNA NEJEN PRO ZAMILOVANÉ

Pondělí 14. února, 14.00-18.30 hodin

Prohlídky po 30 minutách, rezervace na tel. 603 151 600

Vstupné 30 Kč

HLEDÁ SE VALENTÝN aneb ZÁZRAKY LÁSKY

Oživené prohlídky zámku v podání Divadla v Pytli

SRDEČNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

VALENTÝNSKÝ JARMÁREČEK

VALENTÝNSKÝ FOTOKOUTEK

JÍZDA KOČÁREM ZÁMECKÝM PARKEM

VYZDOBENÉ VALENTÝNSKÉ NÁDVOŘÍ

EXPOZICE ZÁMKU:

Prohlídky rezervujte na tel. 603 151 600

ÚTERÝ–NEDĚLE 9.00, 10.30, 13.00, 14.30, 15.30 hodin

Vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 20 Kč, rodinné 90 Kč

FENOMÉN TOVÁRNY HELLER & SCHILLER

HISTORIE VÝROBY HRAČEK HUSCH V HORNÍM LITVÍNOVĚ (1920-1938)

PŘEHLÍDKA NÁPADŮ, ZRUČNOSTI, ŘEMESEL A VTIPU

ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH PŘÍNOSY NEJEN ČESKÉ VĚDĚ

ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY

STANISLAV HANZÍK SOCHY

Litvínov, zámek Valdštejnů, ul. Mostecká 1, www.litvinov.cz

UPOZORNĚNÍ:

NÁVŠTĚVNÍCI JSOU POVINNI DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ NAŘÍZENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ.

Z VÝSTAV A AKCÍ JE POŘIZOVÁNA FOTODOKUMENTACE A VIDEODOKUMENTACE

PRO ÚČELY PROPAGACE MĚSTA, KE ZVEŘEJNĚNÍ V NOVINÁCH, NA WEBOVÝCH

A FB STRÁNKÁCH MĚSTA LITVÍNOVA.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!