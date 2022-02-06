Valentýn a únorové akce v zámku Valdštejnů

MĚSTO LITVÍNOV ZVE DO ZÁMKU VALDŠTEJNŮ na ÚNOR V ZÁMKU 2020 a DEN SV. VALENTÝNA NEJEN PRO ZAMILOVANÉ
Pondělí 14. února, 14.00-18.30 hodin
Prohlídky po 30 minutách, rezervace na tel. 603 151 600
Vstupné 30 Kč
HLEDÁ SE VALENTÝN aneb ZÁZRAKY LÁSKY
Oživené prohlídky zámku v podání Divadla v Pytli
SRDEČNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
VALENTÝNSKÝ JARMÁREČEK
VALENTÝNSKÝ FOTOKOUTEK
JÍZDA KOČÁREM ZÁMECKÝM PARKEM
VYZDOBENÉ VALENTÝNSKÉ NÁDVOŘÍ
EXPOZICE ZÁMKU:
Prohlídky rezervujte na tel. 603 151 600
ÚTERÝ–NEDĚLE 9.00, 10.30, 13.00, 14.30, 15.30 hodin
Vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 20 Kč, rodinné 90 Kč
FENOMÉN TOVÁRNY HELLER & SCHILLER
HISTORIE VÝROBY HRAČEK HUSCH V HORNÍM LITVÍNOVĚ (1920-1938)
PŘEHLÍDKA NÁPADŮ, ZRUČNOSTI, ŘEMESEL A VTIPU
ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH PŘÍNOSY NEJEN ČESKÉ VĚDĚ
ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY
STANISLAV HANZÍK SOCHY
Litvínov, zámek Valdštejnů, ul. Mostecká 1, www.litvinov.cz
UPOZORNĚNÍ:
NÁVŠTĚVNÍCI JSOU POVINNI DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ NAŘÍZENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ.
Z VÝSTAV A AKCÍ JE POŘIZOVÁNA FOTODOKUMENTACE A VIDEODOKUMENTACE
PRO ÚČELY PROPAGACE MĚSTA, KE ZVEŘEJNĚNÍ V NOVINÁCH, NA WEBOVÝCH
A FB STRÁNKÁCH MĚSTA LITVÍNOVA.