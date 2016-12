Vánoční inspiraci nasajte v zámku Valdštejnů

Vánoční atmosférou je Litvínov přímo prosycen. Náměstí Míru září novým osvětlením, v Galerii Radniční sklípek voní vánoční stromky vyzdobené dětmi z litvínovských škol a školek a v zámku Valdštejnů je zahájena výstava vyzdobených vánočních stromků z dílny litvínovských umělců.

Vernisáž výstavy v zámku Valdštejnů zahájila místostarostka Erika Sedláčková, vánoční tradice připomněl litvínovský farář a příjemnou vánoční náladu pomohly doladit děti z pěveckého sboru Janováček. Všichni výtvarníci amatéři i profesionálové, kteří se na výstavě podíleli, pak obdrželi z rukou Eriky Sedláčkové drobnou pozornost jako vyjádření díku za spolupráci na jedné z nejnavštěvovanějších expozic v zámku. Zámek Valdštejnů je otevřen od středy do neděle od 9 do 17 hodin. Už v listopadu pak začala výstava vánočních stromků v Galerii Radniční sklípek. Součástí vánoční výstavy je také doprovodný program pro širokou veřejnost. Připraveny byly dílničky pro děti. Během návštěvy galerie si vystřihnou, vybarví a složí svého strážného anděla nebo svou šťastnou hvězdu. Nechybí andělská pošta, kam lze vhodit dopis a přání pro Ježíška. „Protože zájem o vánoční výstavu je každoročně mimořádný, opět jsme rozšířili návštěvnické dny. Po celou dobu jejího trvání, to je do 23. prosince, k nám můžete přijít i v neděli. Takže se na vás těšíme od úterý do pátku vždy od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin, v sobotu a neděli pak od 12 do 17 hodin,“ zve pracovnice galerie Ivana Bonaventurová.