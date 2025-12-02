Vánoční tramvaje zpestří advent

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova i letos přináší do ulic vánoční atmosféru v podobě oblíbených svátečně osvětlených tramvají. Ty se tradičně stanou jedním z viditelných symbolů adventu a potěší malé i velké cestující.
V Mostě jezdí na lince číslo 2 krátká vánočně nazdobená tramvaj, zatímco Litvínov se spolu s meziměstskou tratí dočkal dlouhé osvětlené soupravy na lince číslo 4. Ta zastavuje na všech zastávkách své trasy, včetně průmyslové zóny.
Adventní provoz začal první adventní neděli. Obě vánoční tramvaje vyjíždí od ranních hodin ze zastávky Most, Dopravní podnik. Cestující se mohou těšit na speciální jízdní řád, díky kterému si mohou sváteční jízdu snadno naplánovat. Vánočně vyzdobené tramvaje se v posledních letech staly oblíbenou tradicí a zpestřením předvánočního období, které v ulicích město vytváří jedinečnou atmosféru.