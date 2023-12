Vánočního běhu se zúčastnily stovky nadšenců

Charitativní a zážitkový vánoční běh setmělým centrem města na vrch Šibeník a zpět se již pošesté konal v Mostě. V neděli vpodvečer se akce zúčastnilo na šest set běžců a běžkyň nejrůznějšího stáří, od těch nejmladších až po starší ročníky.

Světla, barvy, hudební show, moderátor a čilý předstartovní ruch – to je Christmas Night Run. Vestibul magistrátu se proměnil v zázemí běžců a organizátorů. Kdo neměl, mohl si zde ještě za padesátikorunu dokoupit santovskou čepici.

V 16 hodin, to ještě vysokou budovu hotelu Cascade ozařovalo slunce, odstartoval před magistrátem nezávodní NN Kids Christmas Run, tedy dětský běh. Dvacet minut poté se běžel sprint na jeden kilometr s lákavým názvem Uteč Grinčovi. Dětí běželo okolo stovky.

V 17 hodin pak z 1. náměstí vyběhli atleti a atletky na hlavní, pětikilometrový Christmas Night Run. Předtím absolvovali na náměstí rozcvičku se Santou a patřičně rozehřátí se poté postavili na start.

Závod na dva dvou a půl kilometrové okruhy odstartoval Ondřej Málek, předseda komise sportu a tělovýchovy a zastupitel města Mostu. Aktérům přálo počasí, teploměr ukazoval i po západu slunce několik dílků nad nulou, bylo sucho a vál mírný vítr. Na trať se vydalo pět set čelovkářů, kteří dlouhým hadem rozsvítili cestu na Šibeník. Nejrychlejší z nich byl Karel Splítek z Prahy, který se dostal pod dvacet minut.

Každý závodník dostal v cíli originální pamětní medaili.

Kompletní další výsledky najdete později zde

Nejhezčí Vánoční trhy

V 16:30 obdržel na pódiu na 1. náměstí primátor města Mostu Marek Hrvol cenu Hitrádia za nejhezčí městské vánoční trhy. Hlasovalo se na sociálních sítích rádia a Most vyhrál díky skvělému finiši.

Marek Hrvol informoval přítomné o tom, co všechno letos na trzích najdou, co je ve městě nového a pozval je nadýchat se sváteční atmosféry na náměstí až do 31. prosince.