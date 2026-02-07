Ve čtyřech mosteckých ulicích vzniknou polopodzemní kontejnery

Město Most se chystá rozšířit síť polopodzemních kontejnerů do dalších lokalit. Pro první etapu je již hotová projektová dokumentace a podána žádost o vydání příslušného povolení na stavebním úřadě. Nyní se čeká na jeho schválení, po kterém se práce rozběhnou.
Nová stanoviště vzniknou v ulicích: W. A. Mozarta, A. Dvořáka, Česká a Jaroslava Haška. Celkem bude instalováno 42 polopodzemních nádob, z toho 38 o objemu 5 m³ a 4 na sklo o objemu 3 m³, které nahradí 61 ks starých 1100 l nádob. To představuje více než trojnásobné zvýšení kapacity na těchto lokalitách.
Polopodzemní kontejnery nejen šetří místo, ale také zlepšují vzhled okolí a minimalizují zápach. Navíc budou všechny kontejnery osazeny senzory naplněnosti, což zajistí maximální komfort pro obyvatele a umožní optimalizovat intervaly svozů odpadu.
Rozšiřování moderních kontejnerů ukazuje, že i drobné změny mohou výrazně zlepšit každodenní život ve městě a přispět k příjemnějšímu veřejnému prostoru.