Ve Schole Humanitas se uskuteční IQ Play festival

Od 23. do 25. ledna opět proběhne v Litvínově  úspěšný IQ Play festival. Oproti loňsku se mění prostory. Letošní ročník proběhne ve  Schole Humanitas Umožní to  mnohem více aktivit.

Festival IQ Play je putovní hravá výstava a interaktivní akce, která nabízí návštěvníkům možnost hrát si s logickými, vzdělávacími a kreativními hračkami a hrami. Návštěvníci si je mohou nejen prohlédnout, ale hlavně si je vyzkoušet přímo na místě. Festival zahrnuje edukativní a smyslové hračky, pomůcky, které rozvíjejí logické myšlení a fantazii, Montessori pomůcky a různé stavebnice, logické hry a hlavolamy od klasických až po moderní. Různé části festivalu se věnují různým typům her jako například solo hry, deskové hry, baby zóna apod.

Lektoři pomohou návštěvníkům vysvětlit pravidla a ukáží, jak se hry hrají. Festival je vhodný pro všechny věkové skupiny od malých dětí od 2 let přes dospělé až po seniory. Cílem je podněcovat kreativitu a logické myšlení bez ohledu na věk.

