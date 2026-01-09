Ve Schole Humanitas se uskuteční IQ Play festival

Od 23. do 25. ledna opět proběhne v Litvínově úspěšný IQ Play festival. Oproti loňsku se mění prostory. Letošní ročník proběhne ve Schole Humanitas. Umožní to mnohem více aktivit.
Festival IQ Play je putovní hravá výstava a interaktivní akce, která nabízí návštěvníkům možnost hrát si s logickými, vzdělávacími a kreativními hračkami a hrami. Návštěvníci si je mohou nejen prohlédnout, ale hlavně si je vyzkoušet přímo na místě. Festival zahrnuje edukativní a smyslové hračky, pomůcky, které rozvíjejí logické myšlení a fantazii, Montessori pomůcky a různé stavebnice, logické hry a hlavolamy od klasických až po moderní. Různé části festivalu se věnují různým typům her jako například solo hry, deskové hry, baby zóna apod.
Lektoři pomohou návštěvníkům vysvětlit pravidla a ukáží, jak se hry hrají. Festival je vhodný pro všechny věkové skupiny od malých dětí od 2 let přes dospělé až po seniory. Cílem je podněcovat kreativitu a logické myšlení bez ohledu na věk.