Ve středu 5. listopadu nás čeká na obloze superúplněk

Ve středu 5. listopadu večer možná uvidíme SUPERÚPLNĚK. Rozdíl mezi mikroúplňkem a superúplňkem je ve velikosti asi takový, jako když vezmete do ruky zápalku, ruku natáhnete před sebe… a šířka zápalky zhruba odpovídá rozdílu mezi největším a nejmenším úplňkem na obloze. „Z přiložené vizualizace to vypadá, že ve středu 5. listopadu večer se můžeme těšit na opravdu velký úplněk. Pokud patříte mezi hrstku totálních lunárních fanatiků s velkými dalekohledy, kteří se snaží při pozorování nahnat každou úhlovou vteřinku k rozlišení detailů, tak vás se to týká. Pro 99,99999 % smrtelníků je ale tahle vizualizace k ničemu. Pouhýma očima totiž rozdíl mezi letošním a největším úplňkem prostě nepoznáte! Proč? Protože Měsíc je pro naše oči příliš malým a pro náš mozek dost i náročným objektem (tzv. měsíční iluze vám ho v mozku zvětší mnohem víc než jeho skutečné přiblížení k Zemi). Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale jediné, co s tím můžete udělat, je si to sami ověřit. Pár tipů najdete v Lunární dílně #2. A pokud chcete slyšet i ten záměrně nepoužitý, dost zavádějící termín superúplněk, pak podle skutečné definice astronoma Freda Espenaka si toto označení v roce 2025 vysloužily tři úplňky v řadě – 7. října, 5. listopadu a 5. prosince,“ říká ke středečnímu úkazu Pavel Gabzdyl z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity Brno.