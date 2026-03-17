Ve Studiu3 vystoupí 18. března netradiční violoncellista

Vmosteckém Studiu Ponte records vystoupí 18. března od19 hodin netradiční violoncellista Pavel Čadek
Pavel Čadek je český violoncellista, písničkář a skladatel, který se proslavil netradičním propojením hry na violoncello s autorskou písničkářskou tvorbou ve vlastním stylu, který sám označuje jako „cellofolk“ — tedy hudbu, kde je violoncello hlavním doprovodným i výrazovým nástrojem. Své písně často doprovází sólově nebo s doprovodnou kapelou zvanou Úcellová skupina. V hudbě propojuje humorné, ironické texty s vážnějšími, lyrickými momenty a výrazným instrumentálním pojetím cella.