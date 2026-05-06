Ve Studiu3 vystoupí 6. května legenda folku Samson Lenk

Jaroslav Samson Lenk je osobitý přední český písničkář, hudebník, zpěvák a producent. Tvůrce hudby a textů k dětským televizním večerníčkům, moderátor, stálice české folkové a písničkářské scény. Tento svérázný hudebník působí na pódiích a v masmédiích v různých sestavách a sdruženích i jako sólista či producent již 44 let. Společně se skupinou Hop Trop a Máci šestkrát vyhrál interpretační Portu, dvakrát autorskou a dvakrát cenu diváků. S Hop Tropem i sám, držitelem Zlaté Porty. Vyhlášen Osobností Porty 87, vyhlášen Rytířem folku 2006. Za 44 let na pódiu má za sebou cca 8 000 představení. A jede dál, do Studia3 Ponte records.