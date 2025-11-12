Veletrh Jak na společné vzdělávání se věnoval především bezpečnosti na školách

Ústecký kraj uspořádal veletrh Jak na společné vzdělávání na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Mottem letošního ročníku bylo Bezpečná škola pro všechny. Záštitu nad akcí převzala 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková.
„Jsem ráda, že jsou tu lidé z mateřských, základních, speciálních i středních škol, stejně jako zástupci univerzity. Tohle přesně potřebujeme, protože jedinec neznamená nic, ale když společně potáhneme za jeden provaz, potom skutečně něco dokážeme,“ uvedla v úvodu veletrhu náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.
Veletrh byl určen pro ředitele, pedagogy, studenty i veřejnost. Účastníci se dozvěděli, jak zajistit bezpečí ve škole pro všechny žáky, vyslechli si informace o mezinárodních příležitostech pro školy a školská zařízení, rozebírali aktuální dění ve školách a sdíleli příklady dobré praxe.
Zajímavé byly také workshopy, v jejichž rámci se účastníci seznámili například s možnostmi využití GPT EDU nejen ve školní výuce, s hrami podporujícími rozvoj sociálních dovedností nebo s tím, jak zařadit nabídku do upravených RVP.