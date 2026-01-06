Velká cena Litvínova v krasobruslení se blíží!

Litvínov se opět stane dějištěm prestižního sportovního klání. V sobotu 10. ledna 2026 se v Zimním stadionu Ivana Hlinky uskuteční již XXXIX. ročník Velké ceny Litvínova v krasobruslení, který pořádá oddíl krasobruslení HC Litvínov, sportovní spolek.
Diváci se mohou těšit na celodenní program plný elegance a sportovních výkonů. V devíti soutěžních kategoriích, od nejmladších nováčků až po kategorii Adult, se představí přibližně 140 nejlepších krasobruslařů z Čech a Moravy, reprezentujících 42 oddílů z celé republiky. Závod je součástí poháru ČKS a hodnocen podle mezinárodního systému ISU.
Vstupné je zdarma, přijďte podpořit domácí závodníky a užít si skvělé výkony všech účastníků, kteří budou v Litvínově bojovat o cenné body do celorepublikového žebříčku.