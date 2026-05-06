Velká cena v kolečkovém krasobruslení přilákala několik desítek závodníků

redakce HL
690671055_967342562331294_2620820783485043251_nPátý ročník Velké ceny Mostu v kolečkovém krasobruslení přilákal do areálu netradičních sportů  závodníky  z celé republiky. Klání bylo byl zároveň nominací na mistrovství České republiky.
Na ploše Areálu netradičních sportů se představilo přibližně 60 závodnic a jeden závodník. Diváci mohli sledovat široké spektrum kategorií od nejmladších začátečníků až po zkušené závodníky, kteří předvedli i technicky náročné prvky včetně dvojitých skoků. Soutěžilo se na inline bruslích i rollerech, přičemž tentokrát výrazně dominovaly inline brusle.
Silné zastoupení měl i domácí Most. Patnáct místních závodnic se neztratilo a vybojovalo celkem 12 umístění na stupních vítězů.
Mostecký tým přišla podpořit náměstkyně primátora Mostu Markéta Stará.

