Veřejnost si může prohlédnout návrhy nového mosteckého nádraží

V odjezdové hale mosteckého vlakového nádraží si veřejnost může od tohoto týdne prohlédnout nejen vítězný projekt budoucí podoby nádraží.
Správa železnic vystavila začátkem tohoto týdne panely se soutěžními vizemi budoucí podoby mosteckého nádraží. Veřejnost se může seznámit jak s vítězným návrhem ateliéru BYRÓ architekti, tak i s „druhým na pásce“ a dalšími oceněnými architektonickými výtvory.
O zahájení rekonstrukce nádraží se hovoří v horizontu až pěti let a předpokládaná investice se má pohybovat kolem 850 mil. Kč. Ohlasy lidí z místa výstavky jsou velmi rozporuplné. Od hodnocení „úplně na houby“, „nesmyslné nadchody“, „škoda krásné restaurace“, „jsem nadšený, je to nádhera“, „těším se“ až po konstatování „stejně zůstane jen vize na papíře“. Ostatně, zajděte a posuďte sami.