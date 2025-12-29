Vernisáž výstavy „3 UMĚLCI – 3 ENERGIE!“ v Café Baru

V litvínovské Citadele se uskuteční vernisáž výstavy obrazů představující díla tří výrazných umělkyň a umělce – Mga. Anastasia Ugrenovich, Margareta Novotná – Meg, Oleg Baulin.
Termín konání: čtvrtek 22. ledna 2026
Čas a místo: 17.00 hodin, Café Bar a foyer Citadela
Vstupné: zdarma
Výstava potrvá do 18. února 2026.
Mga. Anastasia Ugrenovich
Už více než 15 let žije v Karlových Varech, kde se naplno věnuje umění. Vystudovala výtvarnou školu i vysokou školu se zaměřením na design, magisterský titul si nostrifikovala na UMPRUM. Kresba ji provází od dětství a kreativita je její přirozenou životní cestou. V roce 2024 spoluzaložila Art Studio Carlsbad, kde učí děti i dospělé a připravuje je na talentové zkoušky. Od roku 2017 vede vlastní módní značku The Label zaměřenou na autorský design. Věří, že kreativita má sílu otevírat nové možnosti a měnit svět.
Margareta Novotná – Meg
Žije v malé vesnici Boudy v západních Čechách, obklopená lesy a loukami. Pastel objevila v roce 2018 a stal se její hlavní výtvarnou technikou, později si oblíbila i olejomalbu, zejména práci se špachtlí. Ve své tvorbě se nejčastěji věnuje krajině, květinám a občas portrétům inspirovaným starými mistry. Sílu a klid čerpá z přírody svého okolí, jejíž harmonii se snaží přenášet do svých obrazů. Pravidelně vystavuje, účastní se plenérů a pořádá pastelové workshopy.
Oleg Baulin
Žije a tvoří v Karlových Varech, kde provozuje Galerii BM – prostor, v němž se přirozeně setkávají jeho nápady s vášní pro malbu a umění. Klasickou malbu vnímá jako nejčistší způsob vyjádření myšlenek i emocí a obdivuje umělce, kteří zaujmou nejen silnou myšlenkou, ale i osobitou technikou. Tvoří každý den a drží se odkazu starých mistrů: „Ani den bez čáry.“