Verva nakonec Pardubice přetlačila v prodloužení

V utkání 39. kola Tipsport extraligy ledního hokeje hostil domácí HC Verva Litvínov na svém ledě Dynamo Pardubice. I když podle papírových předpokladů byli domácí favoritem, utkání zase tak jednoznačně nevyznělo. Nakonec ale Litvínov svého soupeře přetlačil v prodloužení 5:4, když se prosadil zkušený útočník Lukeš.

„Měli jsme hodně šancí na to, abychom dnes zápas vyhráli, neměli jsme na to ale produktivitu. Brankář soupeře chytal výborně, k tomu obětavá hra Pardubic, a když se to sečetlo, tak jsme nedokázali dát branky. Přesto, že jsme dvakrát v zápase vedli o dva góly, kdybychom do toho šlapali úplně nadoraz, tak jsme vyhráli za tři body. Bohužel tam byl herní výpadek, Pardubice jsme vrátili do hry a skončilo to prodloužením. Jsem rád, že jsme ho zvládli a vyhráli, ale myslím si, že jsme dnes měli na to vyhrát za tři body. Doufám, že se z toho poučíme a v dalších domácích utkáních si to pohlídáme,“ řekl po skončení zápasu domácí kouč Radim Rulík.

HC Verva Litvínov – Dynamo Pardubice 5:4pp (1:0, 2:1, 1:3 – 1:0). Branky a nahrávky: 15. Pavlík (Lukeš, V. Hübl), 27. Jurčík (Lukeš, M. Hanzl), 39. Jurčík (Frolo, M. Hanzl), 42. Lukeš (V. Hübl), 64. Lukeš (Gula) – 32. Redenbach, 41. Schaus (Starý), 45. Zadina (Hubáček, Schaus), 49. Rolinek. Rozhodčí: Hejduk a Souček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Zásahy: Janus 31 – Růžička 35. Diváci: 4 965.

Sestava HC Verva Litvínov: Janus – Kubát, Gula – Frolo, Pavlík – Sklenička, Pilař – Gerhát, V. Hübl, Lukeš – Jurčík, M. Hanzl, J. Černý – Hořava, Havlíček, Trávníček – Dufek, Reichel, Válek. Připraveni Pinc a K. Černý. Trenéři: Rulík, Stránský, Šlégr.