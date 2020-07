Verva zkouší polského reprezentačního útočníka Alana Lyszczarczyka

Vedení klubu HC Verva Litvínov se dohodlo na měsíční zkoušce s polským reprezentantem Alanem Lyszczarczykem. Dvaadvacetiletý útočník bude usilovat o získání místa v litvínovském kádru. K týmu se připojil v pondělí 20. července.

Do Litvínova míří další útočník polské národnosti. Po Pawlu Zygmuntovi se na severu Čech objeví i jeho kolega z reprezentace Alan Lyszczarczyk, který se v Litvínově dohodl na měsíčním try-outu. „Alana jsme chtěli vidět. Je to mladý hráč, který měl velmi slušné poslední dvě sezóny, co se týče produktivity. Poslední rok v juniorech i poslední rok v ECHL měl velmi zajímavá čísla. Chceme mu dát šanci, vidět ho i v zápasech a po měsíci se rozhodneme, co bude dál,“ říká hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.

Rodák z Wallingtonu začínal s hokejem v Polsku, ale v dorostu si ho vyhlédl Chomutov, kde působil tři sezóny. Na severu Čech dominoval a vysloužil si tak angažmá v kanadské OHL. Již v prvním roce zaujal a v 67 zápasech si připsal slušných 50 bodů (17+33). Nejvíce zazářil v sezóně 2018/2019, kde zaznamenal v 68 zápasech 86 bodů (41+45). V prestižní kanadské juniorce odehrál čtyři ročníky, ve kterých nastoupil do 272 utkání a připsal si 224 bodů (98+126). Minulou sezónu debutoval v seniorském hokeji v americké ECHL, ve které nastoupil do 57 zápasů, ve kterých vstřelil 19 gólů a přidal 27 asistencí.

Šikovný forvard je pravidelným reprezentantem Polska. Svou zemi reprezentoval na MS U18 divize 2A a dvakrát na MS U20 divize 1B. Dvakrát si zahrál i na seniorském mistrovství světa divize 1A a 1B. Nyní bude usilovat o získání smlouvy pod Krušnými horami. „Alan je hráč, který každý rok zaznamenává progres. V mládežnických kategoriích v Česku dosahoval vynikajících výsledků a dokázal to potvrdit i v kanadské juniorce. Navíc na to navázal i v první sezóně v seniorském hokeji. Kromě toho v minulosti působil tři roky v Chomutově a díky tomu není v extralize považován za cizince,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.