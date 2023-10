Veselá oslava Štístka a Poupěnky

„Máme tady úplně nové představení, které se jmenuje Velká oslava. A bude co slavit. Náš nový domeček, který konečně spatří světlo světa, bude jedna velká Paráda. Postavili jsme ho spolu s naším Honzíkem. Zkrátka Umíme cokoli. Seznámíme se i s novým pianistou panem Doremi, který umí nejen Hlava ramena… Nebudou nám stačit nohy v písničce Stonožka, protože musíme chystat oslavu pro Ňufáčka. V přípravách nás vyruší Jarášek Bobi i Čertík Bububu. A možná přijde i Vlk a jehňátko!

Tolik masek vystačí na opravdový Karneval! Jen abychom neudělali nepořádek, to by znamenalo Velký úklid. Nakonec zazpíváme Ňufáčkovi Hodně štěstí a konečně se můžeme bavit a tančit na naší diskotéce, kde zazní hity jako: Hejbni kostrou, Jájájá, Prázdniny i Tanči tanči,“ vzkazují Štístko a Poupěnka.

Termín: 28. října 2023

Místo a čas: KD Citadela od 10:00 hodin

Cena vstupenky: 315 Kč. Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz – HOMEtickets! Vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti.

Cena vstupenky na místě v den konání představení: 360 Kč/osoba.

Doporučujeme vstupenky zakoupit v předstihu. Počet vstupenek v prodeji je limitován, na místě již nemusí být dostupné žádné volné vstupenky!

PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) SI MŮŽETE VYBRAT DÁREK!

1. Voucher na DVD (výběr titulu DVD určuje pořadatel) nebo

2. Voucher na měsíční předplatné ke všem našim filmům a pohádkám na kukino.tv

Dárek získáte výměnou za voucher před vstupem do sálu.

Každá osoba (dospělý i každé dítě bez omezení věku) musí mít platnou vstupenku!

Do sálu můžeme vpustit jenom tolik osob, kolik je míst v sálu. Záleží nám na bezpečnosti a pohodlí našich broučků!

Vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P: po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / jiné slevy NE

Představení je vhodné pro děti od 2 let . Délka představení cca 60 minut