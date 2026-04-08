Veslařský klub Most uspěl na mistrovství republiky

Závod prověřil nejen fyzickou kondici, ale i taktiku a odolnost v náročných podmínkách se silným větrem. Největšího úspěchu dosáhli závodníci kategorie U23. Adam Perout vybojoval i přes zdravotní komplikace výborné 3. místo, David Kolísek obsadil solidní 6. příčku. V silné konkurenci se neztratili ani další mostečtí závodníci – Tomáš Bradáč (25. místo) a Tomáš Král (33. místo). Na stupně vítězů se prosadila také Veronika Vachková (3. místo), která trénuje v mostecké skupině trenéra Jakuba Makovičky. Úspěch potvrzuje kvalitní práci tréninkového centra na jezeře Most.
V juniorské kategorii U19 se mezi 58 závodnicemi nejlépe umístila Kateřina Wainerová (17. místo), následovaná Anežkou Peroutovou (30. místo) a Anetou Nikoličovou (38. místo).
Závod na dlouhé dráze je specifický nejen svou délkou, ale i charakterem. Závodníci startují intervalově a soupeří především s časem a vlastními silami. O to cennější jsou dosažené výsledky.