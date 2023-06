Vezměte smajlíka na výlet a vyhrajte!

Ústecký kraj vyhlásil na léto cestovatelskou soutěž o skvělé ceny. Stačí si do neděle 13. srpna vyzvednout samolepku s novým logem kraje – smajlíkem, nalepit ji, vycestovat s ní na výlet, vyfotit se a fotografii nahrát k příspěvku na facebookovém profilu Ústeckého kraje.

Jde o samolepku samotného smajlíka nebo nápisu Jsme ÚK. Ta je určená k nalepení na auto, ale také třeba na kolo, batůžek, cestovní lahev či na deník. Fantazii se zkrátka meze nekladou.

Od pondělí 14. srpna do pátku 25. srpna se pak bude o těch nejoriginálnějších, nejnápaditější a nejhezčích snímcích hlasovat. Hlasování proběhne na Facebooku stisknutím ikonky like u jednotlivých soutěžních fotografiích. Hned 30 fotografií s největším počtem hlasů (lajků), pak postoupí do závěrečného slosování. Z něho bude do konce srpna vylosováno celkem 10 výherců.

Samolepku se smajlíkem si můžete vyzvednout i v mosteckém Turistickém informačním centru každý všední den od 9:00 do 17:00 a o víkendu pak od 9:00 do 17:00 s polední pauzou od 12:00 do 12:30 hodin. Můžete si je ale vyzvednout i během výletu na vybraných místech.

A co můžete vyhrát? 1. cena: iPhone 14 (128 GB), 2. cena: iPad Wi-Fi (64GB), 3. cena: Apple Watch Series 8, 4. – 10. cena: balíček propagačních předmětů a regionálních výrobků