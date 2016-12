Více soukromí, začleňování do společnosti, život v realitě. Takové jsou výhody transformace sociálních služeb, díky níž také klienti Domova sociálních služeb v Nové Vsi v Horách dostanou šanci žít mimo sociální zařízení. Nastartovat transformaci pomůže projekt Sousedé vedle nás.

Na přechod klientů Domova sociálních služeb v Nové Vsi v Horách se sociální pracovníci důkladně připravují. V uplynulých dnech prošli prvním kurzem. „Vzdělávání zaměstnanců je důležitou součástí projektových aktivit. Někteří zaměstnanci nemají dosud s transformací sociálních služeb žádné zkušenosti, což by mohlo v krajním případě vést až ke ztrátě zaměstnání. Díky projektu ale získají znalosti a zkušenosti, které budou potřebovat. Kurz umožňuje porozumět důvodům transformace a deinstitucionalizace, dopadům, které má život v sociálním zařízení na uživatele i pracovníky a také výhodám služeb poskytovaných v komunitě. Je v něm věnován prostor legislativnímu kontextu nahrazování péče v sociálních zařízeních komunitní péčí a základním krokům transformačního procesu v sociální službě,“ vysvětlil ředitel zařízení Oldřich Malý. Kurzu se zúčastnilo třináct sociálních pracovníků. „Sociální pracovníci musí změnit přístup k práci, musí ke klientům přistupovat s větší trpělivostí. Smyslem jejich práce je motivovat a vést klienta k samostatnosti, což si žádá větší úsilí ze strany sociálních pracovníků než prostě potřebný úkon vykonat za klienta. Těžší je například naučit klienta, aby si připravil snídani, než mu ji naservírovat,“ doplnil Oldřich Malý. Pro sociální pracovníky je kurz příležitostí, jak se v odbornosti posunout dál. „Jsme na transformaci připraveni, hodně o ní víme. Přesto jsme se díky kurzu dozvěděli mnoho nového a zajímavého. Například, že transformace je možná i pro klienty s těžkým postižením,“ říká ke kurzu jeho absolventka, sociální pracovnice Michaela Homičová. Projekt Sousedé vedle nás, který pomůže se začleněním klientů domova v Nové Vsi v Horách do společnosti, byl zahájen 1. srpna letošního roku a potrvá do konce července roku příštího. Za dvanáct měsíců by měla jednak vzniknout analýza aktuálně poskytovaných služeb v domově v Nové Vsi v Horách a nový plán transformace sociálních služeb, který by měl umožnit postupné začleňování některých klientů do běžné společnosti a do bydlení mimo sociální zařízení. Projekt navazuje na úspěšný projekt Sousedé vedle nás, který realizoval domov v Háji u Duchcova. V rámci nového projektu bude také vypracována aktualizace plánu transformace, který už v domově v Háji u Duchcova funguje. S průběhem projektu a úspěšnosti transformace sociálních služeb do chráněného bydlení se veřejnost může přesvědčit na dnech otevřených dveří a sportovních hrách spojených s workshopy a prezentačními semináři, které jsou naplánovány na jarní měsíce příštího roku. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu, OP Zaměstnanost.